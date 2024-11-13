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    Епанчинцев: Счет на табло не отражает саму суть игры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Сибирь
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итог матча против СКА (0:1 Б).

    Вадим Епанчинцев
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    Вадим Епанчинцев

    «Наверное, счёт на табло не отражает саму суть игры. Очень остался доволен всей командой, начиная от вратаря и заканчивая хорошей скамейкой, настроем. Очень много хороших действий сегодня было, кроме реализации. Ребятам сказал сегодня после игры — когда все играют друг за друга, за себя и за того парня, хоккейный бог всё видит, и тот нефарт, который есть в реализации, он вернёт должок. Готовимся к следующей игре, — цитирует Епанчинцева "Чемпионат".

    СКА с 34 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. "Сибирь" потерпела третье поражение подряд. Новосибирцы с 23 очками занимают 8-ю строчку на "Востоке".

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