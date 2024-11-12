Источник: Ни один клуб КХЛ не поддержал идею драфта

В КХЛ прошло заседание рабочей группы по введению драфта новичков со следующего года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Стало известно, что ни один клуб КХЛ не поддержал идею драфта.

«Совещание началось с того, что представитель лиги объявил — драфт хотят ввести в КХЛ уже летом 2025 года. Сначала выступили эксперты от лиги, объясняющие суть этой идеи. Вводные такие — семь раундов драфта, 161 выбранный игрок, компенсация в 5 млн рублей за первый пик.

Потом начали высказываться клубы. Ни одна из команд КХЛ публично эту идею не поддержала. Против высказались даже такие клубы, как "Сибирь", "Нефтехимик" и "Куньлунь". Логика китайского клуба была в том, что им не нужны по семь 17‑летних игроков ежегодно, при том, что у "Куньлуня" нет клуба МХЛ. Ведь за них нужно платить компенсацию в размере около 25 млн рублей, а также тратиться на зарплату юниорам, которым будет негде играть.

Логика других команд была в том, что все клубы КХЛ уважают друг друга и не готовы пользоваться работой других, пусть даже за это заплатят какую‑то компенсацию. Когда все клубы КХЛ отвергли нынешний предложенный им формат драфта новичков, было решено собрать новое совещание для обсуждения поправок и новых предложений. Его дата пока не назначена», — сообщает «Матч ТВ».