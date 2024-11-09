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    «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Торпедо»

    «Торпедо» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Салават Юлаев
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на выезде в овертайме победил «Торпедо» со счетом 3:2.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    На точные броски Роберта Линча и Никиты Артамонова гости ответили голами Александера Хмелевского, Данила Алалыкина и Джоша Ливо.

    Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Линч — 7 (Воронин, Белевич), 24:07 — 1:0. Артамонов — 12 (Томпсон, Фирстов), 28:15 — 2:0. Хмелевский — 11 (бол., Ремпал), 41:22 — 2:1. Алалыкин — 2 (Хмелевский, Хафизуллин), 54:26 — 2:2. Ливо — 12 (Хмелевский, Хафизуллин), 60:19 — 2:3Вратари: Бочаров — СамоновШтраф: 14 — 8Броски: 39 (5+19+15+0) — 29 (12+5+11+1)

    «Торпедо» с 26 очками идет на 6-м месте в Западной конференции. У «Салавата Юлаева» 29 баллов и 4-я строчка Восточной конференции.

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