«Торпедо» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
На точные броски Роберта Линча и Никиты Артамонова гости ответили голами Александера Хмелевского, Данила Алалыкина и Джоша Ливо.
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)
Голы: Линч — 7 (Воронин, Белевич), 24:07 — 1:0. Артамонов — 12 (Томпсон, Фирстов), 28:15 — 2:0. Хмелевский — 11 (бол., Ремпал), 41:22 — 2:1. Алалыкин — 2 (Хмелевский, Хафизуллин), 54:26 — 2:2. Ливо — 12 (Хмелевский, Хафизуллин), 60:19 — 2:3Вратари: Бочаров — СамоновШтраф: 14 — 8Броски: 39 (5+19+15+0) — 29 (12+5+11+1)
«Торпедо» с 26 очками идет на 6-м месте в Западной конференции. У «Салавата Юлаева» 29 баллов и 4-я строчка Восточной конференции.