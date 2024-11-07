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    Ротенберг: Не имеем права так дома играть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:2).

    Роман Ротенберг — главный тренер СКА
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    Роман Ротенберг — главный тренер СКА

    «Сегодня команда очень хотела выиграть, все хотели побеждать. Соперник сыграл от обороны, как мы и ожидали, на контратаках. Допустили индивидуальные ошибки, которые, наверное, связаны с тем, что мы усердно тренируемся. Много эмоций отдали за предыдущий месяц. Продолжаем дальше тренироваться и работать.

    Всё прекрасно понимаем, не имеем права так дома играть. Всё обсудили. Привыкли радовать болельщиков, что забиваем намного много больше. Нужно выигрывать борьбу каждому игроку. У нас лидеры — ребята молодые. Несмотря на свой возраст они являются лидерами КХЛ. Где-то стабильности не всегда хватает. Обещаем, что в следующей игре покажем совершенно другой уровень самоотдачи, игры. Если наши защитники бросают, нужно закрывать вратаря, туда прорываться. Соперник сыграл здорово в обороне, не пускал нас на пятак», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

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    • После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 32 очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Авангарда»11-го ноября.

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