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    Тайлер Джонсон стал игроком «Бостона»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Бостон Брюинз
    Форвард Тайлер Джонсон станет выступать в НХЛ за «Бостон», сообщает пресс-служба клуба.

    Тайлер Джонсон
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    Тайлер Джонсон

    34-летний хоккеист заключил годичное соглашение на сумму $ 775 тыс. До этого у Джонсона был пробный контракт, так как в зарплатной ведомости клуба не было места для него, но после нескольких обменов удалось впихнуть нападающего в потолок зарплат.

    В прошлом сезоне Джонсон играл за «Чикаго», где провел 67 матчей и набрал 31 (17+14) очко.

    Всего же за карьеру у него 738 матчей в НХЛ и 431 (193+238) очко. В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» она два раза выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021).

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