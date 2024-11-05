Тайлер Джонсон стал игроком «Бостона»

Форвардстанет выступать в НХЛ за «Бостон», сообщает пресс-служба клуба.

34-летний хоккеист заключил годичное соглашение на сумму $ 775 тыс. До этого у Джонсона был пробный контракт, так как в зарплатной ведомости клуба не было места для него, но после нескольких обменов удалось впихнуть нападающего в потолок зарплат.

В прошлом сезоне Джонсон играл за «Чикаго», где провел 67 матчей и набрал 31 (17+14) очко.

Всего же за карьеру у него 738 матчей в НХЛ и 431 (193+238) очко. В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» она два раза выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021).