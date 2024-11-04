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    Кравец: Победы поднимают настроение всегда, тем более над таким соперником, как СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар СКА
    Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец высказался о матче против СКА (2:1).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Хорошая победа, радостная. Против серьёзного соперника, который идёт вверху таблицы. Плюс после матча с "Северсталью" хотели доказать, что готовы играть со всеми и можем побеждать любую команду. Нужно было много усилий со стороны вратаря и всей команды.

    Выполнили установку, играли правильно, по плану, который обсуждали на собрании. Это самое главное — что ребята умеют делать свою работу, просто нужно делать её каждый день. Победы поднимают настроение всегда, тем более над таким соперником, как СКА. Дальше нужно опять выходить, доказывать. Только работая каждый день, мы сможем добиться нашей цели», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    После этой игры СКА с 32 очками занимает второе место в Западной конференции. У «Куньлуня» 18 очков и 10-я строчка.

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