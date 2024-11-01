ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей
  • 00:37
    • Хачанов уверенно пробился в полуфинал турнира в Париже, одолев Димитрова
  • 00:22
    • «Байер» и «Штутгарт» поделили очки
  • 22:11
    • «Локомотив» в серии буллитов одолел «Ак Барс»
    Все новости спорта

    Заварухин: Здорово, что поздравили болельщиков победой в День автомобилиста

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (3:2).

    Николай Заварухин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Заварухин

    «Здорово, что поздравили болельщиков победой в День автомобилиста. Первый период — хорошие скорости, драйв, эмоции, забитые голы, сопернику давали мало шансов. Во втором подуспокоились, соперник почувствовал игру, неоправданные удаления помешали. Здорово, что забили третий гол после хорошей комбинации и выиграли матч.

    Голышев попал в список травмированных? Приболел, недомогание, дальше посмотрим.

    Меньшинство после травмы Романцева? Не скажу, что оно просело. Он — основной игрок нашего меньшинства, здорово обороняется, знает нашу систему, выполняет её. Не скажу, что в этом матче не по системе сыграли, были неудачные отскоки. Это спорт, везёт кому? Кто везёт», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

    «Автомобилист» идет вторым на «Востоке» с 28 очками. «Нефтехимик» (21) — девятый.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби всея Руси останется за армейцами?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Монреаль» достойно проведет встречу с «Питтсбургом»
  • «Питтсбург» — «Монреаль». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Арсенал» наберет драгоценные очки
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Питтсбург — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аякс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие