Заварухин: Здорово, что поздравили болельщиков победой в День автомобилиста

Главный тренерпрокомментировал победу в матче с(3:2).

«Здорово, что поздравили болельщиков победой в День автомобилиста. Первый период — хорошие скорости, драйв, эмоции, забитые голы, сопернику давали мало шансов. Во втором подуспокоились, соперник почувствовал игру, неоправданные удаления помешали. Здорово, что забили третий гол после хорошей комбинации и выиграли матч.

Голышев попал в список травмированных? Приболел, недомогание, дальше посмотрим.

Меньшинство после травмы Романцева? Не скажу, что оно просело. Он — основной игрок нашего меньшинства, здорово обороняется, знает нашу систему, выполняет её. Не скажу, что в этом матче не по системе сыграли, были неудачные отскоки. Это спорт, везёт кому? Кто везёт», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» идет вторым на «Востоке» с 28 очками. «Нефтехимик» (21) — девятый.