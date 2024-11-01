«Металлург» — «Сибирь»: счет матча 3:4, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛиз Магнитогорска уступил на своем льдусо счетом 3:4.

В составе хозяев шайбы забросили Артем Минулин, Александр Петунин и Никита Михайлис. У новосибирцев по дублю на счету Сергея Широкова и Владислава Кары.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 (2:0, 0:1, 1:3) Голы: Минулин — 1 (Козлов, Башкиров), 5:51 — 1:0. Петунин — 7 (бол., Вовченко, Орехов), 19:33 — 2:0. Широков — 9 (бол., Бутузов, Андреофф), 22:32 — 2:1. Михайлис — 7 (Юров, Пресс), 41:16 — 3:1. Широков — 10 (бол., Андреофф, Бек), 48:54 — 3:2. Кара — 6 (Пьянов, Мерфи), 50:13 — 3:3. Кара — 7 (Гордеев), 57:14 — 3:4Вратари: Набоков (58:05) — КостинБроски: 32 (11+8+13) — 19 (6+4+9)Штраф: 4 — 6

«Металлург» идет шестым на «Востоке». Команда набрала 21 очко за 23 матча. «Сибирь» располагается там же на пятой строчке, заработав 21 очко после 21 игры.