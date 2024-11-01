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    «Локомотив» в серии буллитов одолел «Ак Барс»

    «Ак Барс» — «Локомотив»: счет матча 2:3 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Локомотив
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на выезде по буллитам победил «Ак Барс» со счетом 3:2.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе казанцев дублем отметился Александр Барабанов. За ярославцев шайбы забросили Мартин Гернат и Артур Каюмов.

    В серии буллитов решающую шайбу забросил тот же Артур Каюмов.

    Регулярный чемпионат КХЛ
    «Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Гернат — 3 (Елесин, Никулин), 12:40 — 0:1. Барабанов — 6 (Семенов, Яшкин), 15:59 — 1:1. Каюмов — 9 (Березкин, Сергеев), 40:35 — 1:2. Барабанов — 7 (бол., Лямкин, Галимов), 52:08 — 2:2Победный буллит: КаюмовВратари: Мифтахов — ИсаевШтраф: 2 — 7Броски: 15 (3+5+7+0) — 26 (6+8+7+5)

    «Локомотив» с 40 баллами занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 25 очками идет третьим на «Востоке».

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