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    Тренер «Витязя» Десятков: У нас нет инстинкта убийцы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Витязь КХЛ
    Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» (1:2) в матче КХЛ.

    Павел Десятков
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    Павел Десятков

    «Претензий к ребятам нет. По самоотдаче и по игре. Не хватило "мусорного" гола, хотя были моменты и предпосылки. Сравняли счет, но легко пропустили потом. За хорошую игру очки не дают. Нам не хватает инстинкта убийцы, когда мы создаем моменты и их реализовываем.

    "Витязь" расторг контракт с Баптистом. С чем это связанно? Как бы высказаться помягче… Если мы берем легионера, он должен быть сильнее наших игроков. В данном случае этого не произошло. Давали шансы, но так и не увидели того, что хотели», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

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    После 22 игр подмосковный клуб располагается девятым на «Западе» с 21 очком.

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