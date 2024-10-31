Daily Faceoff: Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи»

Авторитетный журналист Стивен Эллис в статье на сайте Daily Faceoff назвал главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ.

На первой позиции в его рейтинге находится россиянин Матвей Мичков из «Филадельфии Флайерз».

«Высокий, скоростной стиль нападения Мичкова исключительно хорошо прижился в НХЛ. При этом, он понимает, каково это — играть за команду, которую переигрывают в большинстве матчей, проведя последние несколько лет в "Сочи". Будет интересно посмотреть, насколько доминирующим игроком он станет, когда "Филадельфия" станет конкурентоспособной», — сказано в статье.

Также в пятерке лучших присутствует еще один россиянин форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков.