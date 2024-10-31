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    Daily Faceoff: Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз Нью-Йорк Айлендерс Даллас Старз Монреаль Канадиенс Калгари Флэймз
    Авторитетный журналист Стивен Эллис в статье на сайте Daily Faceoff назвал главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    На первой позиции в его рейтинге находится россиянин Матвей Мичков из «Филадельфии Флайерз».

    «Высокий, скоростной стиль нападения Мичкова исключительно хорошо прижился в НХЛ. При этом, он понимает, каково это — играть за команду, которую переигрывают в большинстве матчей, проведя последние несколько лет в "Сочи". Будет интересно посмотреть, насколько доминирующим игроком он станет, когда "Филадельфия" станет конкурентоспособной», — сказано в статье.

    Также в пятерке лучших присутствует еще один россиянин форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков.

    Топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff выглядит так:
    • 1. Матвей Мичков, «Филадельфия Флайерз»;
    • 2. Логан Стэнковен, «Даллас Старз»;
    • 3. Лэйн Хатсон, «Монреаль Канадиенс»;
    • 4. Максим Цыплаков, «Нью-Йорк Айлендерс»;
    • 5. Дастин Вольф, «Калгари Флэймз».
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