Daily Faceoff: Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи»

Матвей Мичков Фото: globallookpress.com
На первой позиции в его рейтинге находится россиянин Матвей Мичков из «Филадельфии Флайерз».
«Высокий, скоростной стиль нападения Мичкова исключительно хорошо прижился в НХЛ. При этом, он понимает, каково это — играть за команду, которую переигрывают в большинстве матчей, проведя последние несколько лет в "Сочи". Будет интересно посмотреть, насколько доминирующим игроком он станет, когда "Филадельфия" станет конкурентоспособной», — сказано в статье.
Также в пятерке лучших присутствует еще один россиянин форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков.
Топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff выглядит так:
- 1. Матвей Мичков, «Филадельфия Флайерз»;
- 2. Логан Стэнковен, «Даллас Старз»;
- 3. Лэйн Хатсон, «Монреаль Канадиенс»;
- 4. Максим Цыплаков, «Нью-Йорк Айлендерс»;
- 5. Дастин Вольф, «Калгари Флэймз».