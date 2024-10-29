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    «Куньлунь» победил «Барыс» в КХЛ

    «Барыс» — «Куньлунь»: счет матча 0:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Куньлунь Ред Стар
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на выезде обыграл «Барыс» со счетом 2:0.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    Заброшенными шайбами смогли отметиться Рок Шартье и Дойл Сомерби.

    Чемпионат КХЛ
    «Барыс» (Астана) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Шартье — 3 (Маккошен), 38:50 — 0:1. Сомерби — 1 (п.в.), 59:42 — 0:2Вратари: Бояркин (59:29 — 59:42) — СмитШтраф: 4 — 2Броски: 19 (9+1+9) — 31 (7+17+7)

    «Куньлунь» благодаря этой победе набрал 16 очков и расположился на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 11 баллами идет 12-м на Востоке.

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