«Барыс» — «Куньлунь»: счет матча 0:2, обзор голов

«Куньлунь» Фото: globallookpress.com
Заброшенными шайбами смогли отметиться Рок Шартье и Дойл Сомерби.
Чемпионат КХЛ
«Барыс» (Астана) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Шартье — 3 (Маккошен), 38:50 — 0:1. Сомерби — 1 (п.в.), 59:42 — 0:2Вратари: Бояркин (59:29 — 59:42) — СмитШтраф: 4 — 2Броски: 19 (9+1+9) — 31 (7+17+7)
«Куньлунь» благодаря этой победе набрал 16 очков и расположился на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 11 баллами идет 12-м на Востоке.