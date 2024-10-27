«Северсталь» — «Амур»: счет матча 3:0, обзор голов

Казанский «Ак Барс» выиграл на своем льду у «Адмирала» — 4:2.
Две шайбы в этой встрече забил Семен Кошелев, также отличились Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин, а Кирилл Семенов сделал две результативные передачи.
В составе «Адмирала» забивали шайбы Александр Шевченко и Джек Родуолд.
«Ак Барс» одержал третью победу в последних четырех играх и с 22 очками занимает третье место в таблице «Востока». У «Адмирала» 19 баллов и восьмая позиция.
«Северсталь» легко победила «Амур» — 3:0.
Голы в этой встрече забрасывали Данил Аймурзин, Эмиль Пьянов и Никита Коростелев, который также записал на свой счет результативную передачу.
«Северсталь» одержала четвертую победу подряд и поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции (24 очка в 19 встречах). «Амур» с 12 очками после 20 матчей располагается на 11-й позиции на «Востоке».