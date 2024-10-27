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    «Северсталь» обыграл «Амур», «Ак Барс» был сильнее «Адмирала»

    «Северсталь» — «Амур»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Амур
    Подошли к концу два матча регулярного чемпионата КХЛ.

    Семен Кошелев
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    Семен Кошелев

    Казанский «Ак Барс» выиграл на своем льду у «Адмирала» — 4:2.

    Две шайбы в этой встрече забил Семен Кошелев, также отличились Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин, а Кирилл Семенов сделал две результативные передачи.

    В составе «Адмирала» забивали шайбы Александр Шевченко и Джек Родуолд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
    Голы: Кошелев — 4 (Терехов), 27:45 — 1:0. Лямкин — 3 (Семенов), 28:28 — 2:0. Яшкин — 7 (Семенов, Барабанов), 40:23 — 3:0. Кошелев — 5 (Яруллин, Коршков), 43:09 — 4:0. Родуолд — 4 (бол., Шулак), 46:21 — 4:1Вратари: Билялов — МишуровБроски: 36 (10+11+15) — 28 (11+8+9)Штраф: 6 — 8

    «Ак Барс» одержал третью победу в последних четырех играх и с 22 очками занимает третье место в таблице «Востока». У «Адмирала» 19 баллов и восьмая позиция.

    «Северсталь» легко победила «Амур» — 3:0.

    Голы в этой встрече забрасывали Данил Аймурзин, Эмиль Пьянов и Никита Коростелев, который также записал на свой счет результативную передачу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Аймурзин — 10 (Ильин), 6:40 — 1:0. Пьянов — 1 (Абросимов, Коростелев), 28:20 — 2:0. Коростелев — 6 (Иванцов, Чуркин), 31:50 — 3:0Вратари: Самойлов — БобковБроски: 22 (4+11+7) — 31 (11+11+9)Штраф: 4 — 4

    «Северсталь» одержала четвертую победу подряд и поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции (24 очка в 19 встречах). «Амур» с 12 очками после 20 матчей располагается на 11-й позиции на «Востоке».

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