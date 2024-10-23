«Сибирь» — «Барыс»: счет матча 1:3, обзор голов

Голы гостей в этой игре забили Адиль Бекетаев, Алихан Асетов и Антон Бурдасов. За хозяев отличился Максим Карпов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Бекетаев — 2 (бол., Бурдасов), 6:43 — 0:1. Карпов — 3 (бол., Кара, Аланов), 29:04 — 1:1. Бурдасов — 3 (Николишин), 46:40 — 1:2. Николишин — 1 (п.в.), 59:51 — 1:3Штраф: 6 — 10Броски: 29 (10+13+6) — 25 (5+7+13)
«Барыс» с 11 очками располагается на 12‑й позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Сибирь» (19 очков) идет четвертой.