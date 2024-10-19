Жамнов прокомментировал победу над «Амуром»

Главный тренервысказался о матче против(5:4).

«После первого периода мы уступали 0:2, но не скажу, что это был неудачный период. Первый гол — рикошет от клюшки, клюшка сломалась, второй — наша ошибка. Но моменты были, попросили ребят, чтобы они продолжали играть в том же темпе. В концовке в меньшинстве сказал команде, что надо сыграть правильно. Тактические подробности сейчас в схемах рисовать не буду — просто сказали, как сыграть правильно.

Голдобин и Порядин поменяли фланги? Решили поменять что-то. Иногда надеваешь ботинки с правой ноги — не работает. Пока работает (смеётся). Посмотрим, как всё будет дальше. Всё от головы идёт.

Смотрим сочетания, решили Ружичку освободить от работы в центре, пользуемся его габаритами и скорости в атаке как крайнего нападающего.

У Беляева травма, не скажу, на сколько выбыл, но в следующем матче, думаю, не сыграет.

Порядин играл в двух звеньях? Он бы и в трёх сыграл (смеётся). У него много сил», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 24 очка. «Амур» находится на 11-й строчке на Востоке — 12 очков.