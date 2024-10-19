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    Жамнов прокомментировал победу над «Амуром»

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о матче против «Амура» (5:4).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «После первого периода мы уступали 0:2, но не скажу, что это был неудачный период. Первый гол — рикошет от клюшки, клюшка сломалась, второй — наша ошибка. Но моменты были, попросили ребят, чтобы они продолжали играть в том же темпе. В концовке в меньшинстве сказал команде, что надо сыграть правильно. Тактические подробности сейчас в схемах рисовать не буду — просто сказали, как сыграть правильно.

    Голдобин и Порядин поменяли фланги? Решили поменять что-то. Иногда надеваешь ботинки с правой ноги — не работает. Пока работает (смеётся). Посмотрим, как всё будет дальше. Всё от головы идёт.

    Смотрим сочетания, решили Ружичку освободить от работы в центре, пользуемся его габаритами и скорости в атаке как крайнего нападающего.

    У Беляева травма, не скажу, на сколько выбыл, но в следующем матче, думаю, не сыграет.

    Порядин играл в двух звеньях? Он бы и в трёх сыграл (смеётся). У него много сил», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 24 очка. «Амур» находится на 11-й строчке на Востоке — 12 очков.

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