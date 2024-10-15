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    Квартальнов: Ситуация была непростая, но парни сработали

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск ЦСКА
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о волевой победе своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (5:4 ОТ).

    Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»
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    Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»

    «Хорошее возвращение в игру, как сказал ребятам, хоккей — такая игра, в которой никогда не надо сдаваться, до конца. Ситуация была непростая, времени было не очень много — и парни сработали. Наверное, это и характер команды, нет безразличных.

    Что-то чуть-чуть поменяли, появились другие лидеры и взяли на себя ответственность. Но индивидуальных ошибок, которые позволили соперникам вести в две шайбы, нельзя допускать в таких больших играх», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча минское «Динамо» занимает 7-е место в таблице Запада с 17-ю очками в копилке. В следующем поединке «зубры» сыграют против «Металлурга» 17-го октября.

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