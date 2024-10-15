Квартальнов: Ситуация была непростая, но парни сработали

Главный тренер минскоговысказался о волевой победе своей команды в матче КХЛ против(5:4 ОТ).

«Хорошее возвращение в игру, как сказал ребятам, хоккей — такая игра, в которой никогда не надо сдаваться, до конца. Ситуация была непростая, времени было не очень много — и парни сработали. Наверное, это и характер команды, нет безразличных.

Что-то чуть-чуть поменяли, появились другие лидеры и взяли на себя ответственность. Но индивидуальных ошибок, которые позволили соперникам вести в две шайбы, нельзя допускать в таких больших играх», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

После этого матча минское «Динамо» занимает 7-е место в таблице Запада с 17-ю очками в копилке. В следующем поединке «зубры» сыграют против «Металлурга» 17-го октября.