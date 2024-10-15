«Северсталь» выиграла у «Адмирала» в матче с 11 заброшенными шайбами

Череповецкаяодержала победу над владивостокскимв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч во Владивостоке завершился со счетом 6:5 ОТ в пользу «Северстали».

«Адмирал» вел 4:1 в середине второго периода, но в итоге не сумел воспользоваться преимуществом.

В составе гостей отличились Давид Думбадзе, Никита Коростелёв, Данил Аймурзин, Егор Степанов, Кирилл Пилипенко и Марк Барберио, ставший автором победного гола в овертайме.

У хозяев автором дубля стал Егор Петухов. Остальные шайбы забросили Никита Сошников, Леонид Метальников и Даниил Гутик.

«Адмирал» проиграл шесть из семи последних матчей.

«Северсталь» занимает четвертое место в Западной конференции — 18 очков. «Адмирал» находится на седьмой строчке на Востоке — 15 очков.

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В следующем матче «Северсталь» сыграет 17 октября с «Амуром», а «Адмирал» в тот же день встретится с «Ладой».