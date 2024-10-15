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    «Северсталь» выиграла у «Адмирала» в матче с 11 заброшенными шайбами

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Северсталь
    Череповецкая «Северсталь» одержала победу над владивостокским «Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Марк Барберио
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    Марк Барберио

    Матч во Владивостоке завершился со счетом 6:5 ОТ в пользу «Северстали».

    «Адмирал» вел 4:1 в середине второго периода, но в итоге не сумел воспользоваться преимуществом.

    В составе гостей отличились Давид Думбадзе, Никита Коростелёв, Данил Аймурзин, Егор Степанов, Кирилл Пилипенко и Марк Барберио, ставший автором победного гола в овертайме.

    У хозяев автором дубля стал Егор Петухов. Остальные шайбы забросили Никита Сошников, Леонид Метальников и Даниил Гутик.

    «Адмирал» проиграл шесть из семи последних матчей.

    «Северсталь» занимает четвертое место в Западной конференции — 18 очков. «Адмирал» находится на седьмой строчке на Востоке — 15 очков.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В следующем матче «Северсталь» сыграет 17 октября с «Амуром», а «Адмирал» в тот же день встретится с «Ладой».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Северсталь» (Череповец) — 5:6 ОТ (2:1, 2:3, 1:1, 0:1)
    Голы: Петухов — 7 (Грман, Сошников), 11:11 — 1:0. Сошников — 2 (Шэн), 12:27 — 2:0. Думбадзе — 1 (Грудинин), 13:56 — 2:1. Петухов — 8 (Грман), 26:51 — 3:1. Метальников — 1 (Петухов, Сошников), 33:32 — 4:1. Аймурзин — 8 (бол., Коростелев, Пилипенко), 35:27 — 4:2. Аймурзин — 9 (бол., Пилипенко, Абросимов), 37:09 — 4:3. Степанов — 1 (Аймурзин), 38:59 — 4:4. Пилипенко — 9 (Аймурзин, Буренов), 45:23 — 4:5. Гутик — 3 (Шепелев, Метальников), 55:47 — 5:5. Барберио — 1 (Лишка, Абросимов), 60:29 — 5:6Вратари: Мишуров — СамойловШтраф: 4 — 2Броски: 35 (14+11+9+1) — 41 (13+16+11+1)
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