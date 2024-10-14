Кудашов: Не хочу петь дифирамбы, особенно игрокам

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над «Спартаком» (5:0) и заявил, что команда пока располагается не на своем месте.

«Хочу поблагодарить болельщиков. Они не дают нам расслабиться. Хочу сказать спасибо хоккеистам, мы сыграли целостно.

Для нас сейчас, несмотря на победу в дерби, важны все игры. Нам важно абсолютно всё: очки, содержание игры. Победа в дерби — это двойной бонус.

Мы находимся сейчас далеко не там, где хотели бы. Не хочу петь дифирамбы, особенно игрокам. Надеюсь, что все ошибки мы уже сделали, поэтому следующие поражения будут совершаться не по нашей вине.

Надеюсь, что Швец‑Роговой поедет с нами на выезд и даже сыграет», — сказал Кудашов «Матч ТВ».

После 16 матчей бело-голубые идут с 17 очками шестыми на «Западе».