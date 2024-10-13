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    «Амур» победил «Ладу» в КХЛ

    «Амур» — «Лада»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Лада
    «Амур» одолел «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева победили со счетом 2:0.

    «Амур»
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    «Амур»

    Голами отметились Сергей Рыжиков и Вячеслав Грецкий.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Лада» (Тольятти) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Рыжиков — 1 (Гальченюк, Бродхерст), 49:08 — 1:0. Грецкий — 2 (п.в., О. Ли), 59:34 — 2:0Вратари: Бобков — ТрушковШтраф: 8 — 12Броски: 27 (10+10+7) — 22 (6+12+4)

    Хабаровский клуб поднялся на 9-ю строчку в Восточной конференции, набрав 12 очков. «Лада» (12) идет на 10-м месте.

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    В следующем матче команды снова сыграют в Хабаровске. Встреча состоится 15 октября.

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