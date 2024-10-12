«Трактор» — «Торпедо»: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

одержал победу над(5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Трактора» шайбы забросили Максим Шабанов, Сергей Телегин, Александр Кадейкин и Владимир Ткачев.

У «Торпедо» дублем отметился нападающий Василий Атанасов. Еще один гол записал на свой счет Евгений Свечников.

В овертайме сильнее оказался «Трактор», победную шайбу забросил нападающий Андрей Светлаков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 ОТ (1:0, 1:1, 2:3, 1:0) Голы: Шабанов — 7 (Телегин, Кадейкин), 1:53 — 1:0. Атанасов — 5, 22:13 — 1:1. Телегин — 1 (Котляревский, Рыкманов), 23:39 — 2:1. Атанасов — 6 (Линч), 42:04 — 2:2. Кадейкин — 7 (Шабанов, Карпухин), 46:25 — 3:2. Ткачев — 3 (Робинсон, Сикьюра), 46:42 — 4:2. Линч — 5, 49:21 — 4:3. Свечников — 3 (Филлипс, Фирстов), 59:42 — 4:4. Светлаков — 4 (Телегин, Шабанов), 61:55 — 5:4Вратари: Мыльников — Кульбаков (57:33 — 59:42)Броски: 28 (5+10+12+1) — 34 (6+10+18+0)Штраф: 8 — 6

После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 22 очками в активе, а «Торпедо» располагается на 3-й позиции Запада (18).