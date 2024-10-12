Ларионов: Приятно, что мы не сидим в обороне, играем первым номером

Главный тренервысказался о матче против(4:5 ОТ).

«Надеюсь, игра понравилась болельщикам. Нашу команду поздравляю с очень хорошей игрой, соперника — с победой. Обидно проиграть, мы довольны набранным очком. Хочется поблагодарить ребят за выезд. Приятно, что мы не сидим в обороне, играем первым номером.

Мы не делаем акцент на лидерах. Мы не хотим быть командой одного звена. Каждый человек должен вносить вклад в игру. Конечно, лидеры устают, сегодня другие наши лидеры забили важные голы.

Сегодня не хватило удачи. Игру можно занести в копилку, будем двигаться дальше. Мы быстро отходим от поражений, но не забываем горькие минуты, как сегодня. Напомним "Трактору" об этой игре, когда встретимся с ними дома», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 22 очками в активе, а «Торпедо» располагается на 3-й позиции Запада (18).