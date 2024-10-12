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    Ларионов: Приятно, что мы не сидим в обороне, играем первым номером

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Трактор
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о матче против «Трактора» (4:5 ОТ).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Надеюсь, игра понравилась болельщикам. Нашу команду поздравляю с очень хорошей игрой, соперника — с победой. Обидно проиграть, мы довольны набранным очком. Хочется поблагодарить ребят за выезд. Приятно, что мы не сидим в обороне, играем первым номером.

    Мы не делаем акцент на лидерах. Мы не хотим быть командой одного звена. Каждый человек должен вносить вклад в игру. Конечно, лидеры устают, сегодня другие наши лидеры забили важные голы.

    Сегодня не хватило удачи. Игру можно занести в копилку, будем двигаться дальше. Мы быстро отходим от поражений, но не забываем горькие минуты, как сегодня. Напомним "Трактору" об этой игре, когда встретимся с ними дома», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

    После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 22 очками в активе, а «Торпедо» располагается на 3-й позиции Запада (18).

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