Козлов: Не было ни одной ситуации, где удаление было бы оправданным

Главный тренервысказался о матче против(2:4).

«Комментарий один: очень много удалений, за счет которых ломается ритм игры. Целостности не было. Когда играли пять на пять, у нас были моменты и ритм. Это самый главный комментарий по сегодняшнему матчу.

Игра со "Спартаком" была напряженная, отдали много эмоций, но выхолощенности не было. Эмоции были такие же, начало было хорошее. Но играть в меньшинстве 20 минут из 60 — это очень много.

Удаления? На мой взгляд, это безответственность. Не было ни одной ситуации, где удаление было бы оправданным.

Лидеры и должны забивать. Но из‑за удалений кто‑то играет больше, а кто‑то меньше. Целостности нет, повторюсь. На мой взгляд, это очень важно, мы должны это поправить», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице Запада с 15-ю очками в активе. «Салават Юлаев» располагается на 7-й позиции (14 баллов).