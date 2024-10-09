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    Никитин: Команда включилась, когда остались втроем

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итог матча против «Куньлуня» (3:2 ОТ).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Тяжелый матч, мы так и предполагали. Соперник здорово играл, грамотно. Плюс, что смогли отыграться и вытащить игру. Иногда полезнее проявить характер, чем красиво выигрывать.

    Был хороший повод посмотреть другие сочетания. Иногда переставляешь кого‑то, и у ребят возникают вопросы, ненужные мысли. А здесь понятно — надо выиграть.

    Сурин? Есть вещи взрослого хоккея, которые он должен выучить. Это нормально. Он не провел яркой игры, как с Омском, но глупо было бы ждать, что молодой парень будет каждый матч феерить. "Куньлунь" играл организованно, тяжело было получить пространство, но мы давали ему шанс, он им пользуется. Мы рады этому. Это долгий путь, и мы готовы терпеть.

    Команда включилась, когда остались втроем. Лавка ожила. Хоккей — командный вид спорта, нужна энергетика на лавке, все должны быть заряжены. Не скажу, что начали играть здорово, мы так не играли. Но энергетика дала шанс выиграть», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

    Для «Локомотива» это уже 11-я победа в 14 играх текущего сезона, клуб идет первым на Западе КХЛ. «Куньлунь» потерпел третье подряд поражение и занимает 10-ю строчку.

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