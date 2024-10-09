Гру: Непросто играть первый домашний матч после долгого выезда

Бенуа Гру Фото: globallookpress.com
«Мы вернулись с нашего долгого выезда, отсутствовали дома шесть дней. Скажу, что непросто играть первый домашний матч после долгого выезда. Хороший матч. Но, возможно, не лучший наш темп. Когда мы вели со счётом 1:0, мне хотелось, чтобы мы забросили вторую шайбу, так как с таким счётом игра идёт на грани. Потом случился важный гол в большинстве, а после этого мы отлично сыграли в меньшинстве, нейтрализовав большинство соперника», — цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.
«Трактор» одержал пятую победу подряд и возглавил Восточную конференцию КХЛ. Адмирал« занимает седьмую строчку с 14 баллами.