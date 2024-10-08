Виктор Козлов: Мы слишком мало бросаем

Главный тренер «Салавата Юлаева»посетовал после поражения в матче КХЛ противсо счетом 0:2, что его хоккеисты очень мало бросают по воротам соперника.

«Давно не играли, неплохо выглядели. Были моменты, начиная с первой смены. Хорошо сыграли в меньшинстве, выстояли 12 минут. Создали свои моменты. Но видно, что давно не играли, должны набрать игровой ритм.

В конце матча прослеживался сумбур. Но третья и четвертая тройки хорошо провели матч, мы бы хотели, чтобы так вся команда играла

Я бы хотел, чтобы все наши игроки при первой возможности бросали, но у нас есть проблема советского и российского хоккея — мы мало бросаем.

Насколько повлиял на команду перерыв? У нас такое расписание, но пять и шесть дней между матчами многовато. В моей практике такое первый раз. Раньше были перерывы на игры сборной, но тогда у всех команд был перерыв.

У вас юбилей в 200 матчей, это значимая дата? Я даже об этом не думал, главное, чтобы их было ещё больше», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

После 10 матчей с 12 очками уфимский клуб идет 8-м на «Востоке».