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    Карим АдейемиТрансферный дайджест. 1-7 октября
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    Гатиятуллин: Повели 2:0 и подумали, что игра дается, но это оказалось не так

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Сибирь
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итог матча против «Сибири» (3:6).

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Хочу поздравить Сергея Широкова с 1000‑м матчем — это солидная цифра, а он большой игрок. Что касается нашей игры, то за эти два дня мы ставили задачу вернуть эмоции команде. Поначалу показалось, что это получилось, но, наверное, пока последние пять минут первого комментировать не готов — надо всё посмотреть, проанализировать.

    Мы повели 2:0 и, возможно, подумали, что игра дается, но это оказалось не так. Над компонентом игры в неравных составах мы работаем на каждой тренировке, всё разбираем, смотрим видео. Есть над чем работать, но у нас много брака», — цитирует Гатиятеллина «Матч ТВ».

    Благодаря победе «Сибирь» обошла «Ак Барс» в турнирной таблице Восточной конференции, поднявшись на третью строчку. «Ак Барс» располагается на четвертой позиции.

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