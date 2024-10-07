Епанчинцев: Нашли в себе силы, забросили хорошие шайбы и победили

Главный тренервысказался о матче против(6:3).

«В этот день понимали, с кем мы играем. Перед матчем говорил, что победа над "Ак Барсом" была бы хорошим подарком. Начало матча проиграли в плане психологии, но после нашли в себе силы, забросили хорошие шайбы и победили. Это очень важные два очка и хороший подарок Сергею Сергеевичу Широкову», — цитирует Епанчинцева «Матч ТВ».

Благодаря победе «Сибирь» обошла «Ак Барс» в турнирной таблице Восточной конференции, поднявшись на третью строчку. «Ак Барс» располагается на четвертой позиции.