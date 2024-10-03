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    Звягин: «Авангард» сам у себя забрал шансы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин отреагировал на поражение от «Локомотива» (3:5).

    Сергей Звягин
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    Сергей Звягин

    «Классные два периода от нас, очень много хороших вещей делали. Естественно, были ошибки, но придерживались плана, сделали хороший задел перед третьим периодом. А затем сами себе перечеркнули всё. Никак не хочу обидеть соперника, они сделали своё дело, но мы сами у себя забрали шансы.

    Пока у меня нет объяснения тем ошибкам, которые допустили наши опытные игроки в третьем периоде. У нас было, так скажем, не более 25% плохих решений в двух первых периодах, а в третьем просто всё перевернулось. Два этих быстрых гола… Наверное, психологически ударили по ребятам, потому что потом очень много ошибок сделали, соперник завладел инициативой. При этом отмечу, что никто не опустил руки и мы могли минимум до овертайма довести игру», — цитирует Звягина «Чемпионат».

    «Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции с 21 очком. «Авангард» с 9 очками на 8-й строчке таблицы «Востока».

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