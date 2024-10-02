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    «Нефтехимик» по буллитам обыграл «Ладу» в КХЛ

    «Нефтехимик» — «Лада»: счет матча 3:2 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на домашнем льду по буллитам победил «Ладу» со счетом 3:2.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    В составе хозяев отличились Вячеслав Лещенко и Евгений Митякин. За гостей забивали Никита Попугаев и Максим Березин.

    Победный буллит забросил Егор Корбит.

    Чемпионат КХЛ
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Лещенко — 4 (Белозеров), 12:48 — 1:0. Митякин — 2 (бол., Лещенко, Клок), 26:37 — 2:0. Попугаев — 4 (Михайлов, Баранцев), 41:55 — 2:1. Березин — 1 (Ожгихин, Червоненко), 56:49 — 2:2Победный буллит: КорбитВратари: Долганов — ПодъяпольскийШтраф: 13 — 7Броски: 28 (11+9+8+0) — 43 (13+11+17+2)

    «Нефтехимик» прервал серию из шести поражений и поднялся на четвертое место в Восточной конференции, «Лада» проиграла во второй раз подряд и идет десятой.

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