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    Минское «Динамо» разгромило «Адмирал»

    «Динамо» Минск — «Адмирал»: счет матча 7:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Адмирал
    В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на своем льду обыграло «Адмирал» со счетом 7:2.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    В составе победителей дубль оформил Виталий Пинчук , по одной шайбе забросили Егор Бориков, Крис Тирни, Илья Усов, Джош Брук и Сэм Энас. За «Адмирал» голы забили Аркадий Шестаков и Дмитрий Завгородний.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 7:2 (0:1, 4:0, 3:1)
    Голы: Шестаков — 2 (Петухов), 6:30 — 0:1. Бориков — 1 (Усов, Пышкайло), 23:54 — 1:1. Пинчук — 5 (Энас, Гросс), 30:38 — 2:1. Пинчук — 6 (бол., Уэлле, Энас), 37:36 — 3:1. Тирни — 1 (бол.), 38:04 — 4:1. Усов — 2 (мен., Тирни, Брук), 47:32 — 5:1. Брук — 1 (Волков, Энас), 56:20 — 6:1. Завгородний — 4, 56:54 — 6:2. Энас — 3 (Гросс, Уэлле), 58:59 — 7:2Вратари: Тихомиров — Демченко (Коновалов, 38:04)Штраф: 8 — 8Броски: 40 (6+25+9) — 22 (10+4+8)

    «Динамо» с 12 очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 11 очками идет шестым на «Востоке».

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