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    «Амур» выиграл у «Витязя», Слепец забросил две шайбы при игре в меньшинстве

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Витязь
    «Амур» одержал победу над подмосковным «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Кирилл Слепец
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    Кирилл Слепец

    Матч в Хабаровске завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

    Автором дубля в составе дальневосточной команды стал Кирилл Слепец, отличившийся в обоих случаях при игре в меньшинстве.

    Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ, сделавшим дубль во время одного меньшинства.

    Еще одну шайбу в ворота гостей отправил Александр Щемеров.

    У «Витязя» отличились Николя Баптист и Иван Воробьев.

    «Амур» прервал серию из трех поражений.

    «Амур» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ — шесть очков. «Витязь» находится на девятой строчке на Западе — шесть очков.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В следующем матче «Амур» сыграет 28 сентября с нижегородским «Торпедо», а «Витязь» в тот же день встретится с «Барысом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
    Голы: 1:0 Щемеров (Мищенко, Дрозг) — 06:32 (5x3); 1:1 Баптист (Воробьёв) — 14:33 (5x5); 2:1 Слепец — 38:12 (4x5); 3:1 Слепец (Гиздатуллин, Брынцев) — 39:12 (4x5); 3:2 Воробьёв (Бусыгин) — 42:43 (5x5)
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