«Амур» выиграл у «Витязя», Слепец забросил две шайбы при игре в меньшинстве

одержал победу над подмосковнымв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в Хабаровске завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Автором дубля в составе дальневосточной команды стал Кирилл Слепец, отличившийся в обоих случаях при игре в меньшинстве.

Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ, сделавшим дубль во время одного меньшинства.

Еще одну шайбу в ворота гостей отправил Александр Щемеров.

У «Витязя» отличились Николя Баптист и Иван Воробьев.

«Амур» прервал серию из трех поражений.

«Амур» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ — шесть очков. «Витязь» находится на девятой строчке на Западе — шесть очков.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В следующем матче «Амур» сыграет 28 сентября с нижегородским «Торпедо», а «Витязь» в тот же день встретится с «Барысом».