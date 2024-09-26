«Амур» выиграл у «Витязя», Слепец забросил две шайбы при игре в меньшинстве

Кирилл Слепец Фото: globallookpress.com
Матч в Хабаровске завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.
Автором дубля в составе дальневосточной команды стал Кирилл Слепец, отличившийся в обоих случаях при игре в меньшинстве.
Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ, сделавшим дубль во время одного меньшинства.
Еще одну шайбу в ворота гостей отправил Александр Щемеров.
У «Витязя» отличились Николя Баптист и Иван Воробьев.
«Амур» прервал серию из трех поражений.
«Амур» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ — шесть очков. «Витязь» находится на девятой строчке на Западе — шесть очков.
В следующем матче «Амур» сыграет 28 сентября с нижегородским «Торпедо», а «Витязь» в тот же день встретится с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Голы: 1:0 Щемеров (Мищенко, Дрозг) — 06:32 (5x3); 1:1 Баптист (Воробьёв) — 14:33 (5x5); 2:1 Слепец — 38:12 (4x5); 3:1 Слепец (Гиздатуллин, Брынцев) — 39:12 (4x5); 3:2 Воробьёв (Бусыгин) — 42:43 (5x5)