Рябыкин: Деанжело станет одной из главных звезд КХЛ

Известный в прошлом игрок и тренеруверен, чтостанет огромным усилением питерского СКА и принесет немало пользы в течение сезона.

«Руководство СКА в очередной раз продемонстрировало отличное умение работать на трансферном рынке. 28-летний Тони Деанджело — отличное приобретение, и я уверен, что игрок станет одной из главных звезд этого сезона КХЛ, это защитник мирового уровня.

Таким приобретением СКА всем в очередной раз дает понять, что команда будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. У Тони отличный возраст, он и не ветеран, и в то же время в свои 28 лет обладает огромным опытом выступления в НХЛ и играл там достаточно результативно, набрав более 200 очков.

Деанджело усилит оборону, будет проводить на льду много времени и очень сильно поможет при игре в большинстве», — сказал Рябыкин «Чемпионату».

Прогнозы и ставки на хоккей

Тони Деанжело выступал в последнее время за «Каролину» в НХЛ. В прошлом сезоне провел за нее 31 матч и набрал 11 (3+8) очков.