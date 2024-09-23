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    Фернандо Костанца«Ахмат» — «Крылья Советов». Онлайн
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    Рябыкин: Деанжело станет одной из главных звезд КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Известный в прошлом игрок и тренер Дмитрий Рябыкин уверен, что Тони Деанжело станет огромным усилением питерского СКА и принесет немало пользы в течение сезона.

    Тони Деанжело
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    Тони Деанжело

    «Руководство СКА в очередной раз продемонстрировало отличное умение работать на трансферном рынке. 28-летний Тони Деанджело — отличное приобретение, и я уверен, что игрок станет одной из главных звезд этого сезона КХЛ, это защитник мирового уровня.

    Таким приобретением СКА всем в очередной раз дает понять, что команда будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. У Тони отличный возраст, он и не ветеран, и в то же время в свои 28 лет обладает огромным опытом выступления в НХЛ и играл там достаточно результативно, набрав более 200 очков.

    Деанджело усилит оборону, будет проводить на льду много времени и очень сильно поможет при игре в большинстве», — сказал Рябыкин «Чемпионату».

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Тони Деанжело выступал в последнее время за «Каролину» в НХЛ. В прошлом сезоне провел за нее 31 матч и набрал 11 (3+8) очков.

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