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    «Лада» оказалась сильнее «Витязя»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» на выезде одолела «Витязь» со счетом 2:1.

    «Лада»
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    «Лада»

    За победителей забили Владислав Червоненко и Евгений Грошев. У хозяев отличился Илья Воробьев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Лада» (Тольятти) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Воробьев — 1 (Валенцов, Баптист), 3:53 — 1:0. Червоненко — 1 (Грошев), 18:57 — 1:1. Грошев — 1 (мен., Сафин), 49:49 — 1:2Вратари: Дорожко (57:26) — ПодъяпольскийШтраф: 8 — 8Броски: 36 (11+12+13) — 22 (7+9+6)

    «Лада» ч четырьмя баллами переместилась на шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. У «Витязя» седьмое место на Западе.

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