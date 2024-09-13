«Лада» оказалась сильнее «Витязя»

За победителей забили Владислав Червоненко и Евгений Грошев. У хозяев отличился Илья Воробьев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Лада» (Тольятти) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Воробьев — 1 (Валенцов, Баптист), 3:53 — 1:0. Червоненко — 1 (Грошев), 18:57 — 1:1. Грошев — 1 (мен., Сафин), 49:49 — 1:2Вратари: Дорожко (57:26) — ПодъяпольскийШтраф: 8 — 8Броски: 36 (11+12+13) — 22 (7+9+6)
«Лада» ч четырьмя баллами переместилась на шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. У «Витязя» седьмое место на Западе.