«Спартак» — «Динамо» Москва: счет матча 4:2, обзор голов

Николай Голдобин — нападающий «Динамо» Фото: globallookpress.com
В составе «красно-белых» голы забили Николай Голдобин, Иван Морозов, Павел Порядин и Адам Ружичка.
У «Динамо» шайбы забросили Эрик О'Делл и Седрик Пакетт.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Голы: О`Делл — 1 (бол., Гусев, Менелл), 12:58 — 0:1. Голдобин — 1 (бол., Морозов, Порядин), 28:18 — 1:1. Морозов — 2 (Савиков, Голдобин), 36:52 — 2:1. Порядин — 3 (бол., Локтионов, Голдобин), 39:46 — 3:1. Пакетт — 1 (О`Делл, Менелл), 57:06 — 3:2. Ружичка — 2 (п.в., Савиков, Миронов), 59:17 — 4:2Вратари: Рибар — МоторыгинБроски: 25 (6+7+12) — 38 (16+9+13)Штраф: 8 — 29
После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 7-ю очками в активе. «Динамо» — на 10-й позиции (2 балла).