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    • «Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби
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    «Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби

    «Спартак» — «Динамо» Москва: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Спартак» одолел московское «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Николай Голдобин — нападающий «Динамо»
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    Николай Голдобин — нападающий «Динамо»

    В составе «красно-белых» голы забили Николай Голдобин, Иван Морозов, Павел Порядин и Адам Ружичка.

    У «Динамо» шайбы забросили Эрик О'Делл и Седрик Пакетт.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
    Голы: О`Делл — 1 (бол., Гусев, Менелл), 12:58 — 0:1. Голдобин — 1 (бол., Морозов, Порядин), 28:18 — 1:1. Морозов — 2 (Савиков, Голдобин), 36:52 — 2:1. Порядин — 3 (бол., Локтионов, Голдобин), 39:46 — 3:1. Пакетт — 1 (О`Делл, Менелл), 57:06 — 3:2. Ружичка — 2 (п.в., Савиков, Миронов), 59:17 — 4:2Вратари: Рибар — МоторыгинБроски: 25 (6+7+12) — 38 (16+9+13)Штраф: 8 — 29

    После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 7-ю очками в активе. «Динамо» — на 10-й позиции (2 балла).

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