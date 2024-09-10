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    ЦСКА разгромил «Сибирь», у Абрамова — хет-трик

    ЦСКА — «Сибирь»: счет матча 8:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Сибирь
    ЦСКА одержал уверенную победу над «Сибирью» (8:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Виталий Абрамов — нападающий ЦСКА
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    Виталий Абрамов — нападающий ЦСКА

    В составе армейского клуба хет-трик оформил Виталий Абрамов, а по голу записали на свой счет Денис Гурьянов, Владислав Каменев, Прохор Полтапов, Владислав Провольнев и Руслан Исхаков.

    У «Сибири» шайбы забросил Сергей Широков и Егор Мартынов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирск) — 8:2 (1:0, 1:1, 6:1)
    Голы: Абрамов — 3 (Соркин, Полтапов), 2:47 — 1:0. Абрамов — 4 (бол., Нестеров, Соркин), 22:44 — 2:0. Широков — 1 (Коротков), 25:44 — 2:1. Абрамов — 5 (Полтапов), 41:32 — 3:1. Гурьянов — 1 (Исхаков), 44:20 — 4:1. Мартынов — 1 (Белоусов, Пьянов), 46:11 — 4:2. Каменев — 1 (бол., Нестеров), 48:18 — 5:2. Полтапов — 2 (мен.), 52:12 — 6:2. Провольнев — 1 (Абрамов, Полтапов), 57:19 — 7:2. Исхаков — 2 (бол., Гурьянов), 59:26 — 8:2Вратари: Гамзин — Костин (Красоткин, 44:20)Броски: 34 (9+13+12) — 28 (7+13+8)Штраф: 8 — 8

    После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в таблице Запада с 4 очками в активе. «Сибирь» — на 12-й позиции без набранных баллов.

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