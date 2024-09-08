Кравец: Отрезок из первых трех матчей могу оценить положительно

Главный тренервысказался о матче против(2:4).

«Думаю, сегодня мы хотя бы очко заслуживали. Это показал и первый, и особенно третий период. Второй период был провальный. Мы много играли в своей зоне, не выполняли задание, не доставляли шайбу в чужую зону. Естественно, пошли усталость и ошибки, которые в итоге привели к голам. Пропускать за секунду до конца — таких голов во взрослом хоккее и с такими ребятами в нашей команде быть не должно.

Молодцы, что боролись до конца. Сравняли счёт, забили очень хороший гол, перешли на игру в три звена. После такого гола нужно строго сыграть в обороне, а не куда-то бежать, что-то закрывать. Без паники и уверенно. Такой гол даёт подъём и уверенность, а у нас к сожалению всё наоборот перевернулось.

Но это только третья игра. Конечно, отрезок из первых трех матчей могу оценить положительно. Все ребята старались, выполняли свою работу. Две победы и поражение, которого тоже можно было избежать», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» с 4 очками поднялась на второе место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» с 4 баллами идет третьим на Западе.