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    Гру: Что касается результата, то у меня остались достаточно смешанные чувства

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о матче против «Салавата Юлаева» (1:2).

    Бенуа Гру
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    Бенуа Гру

    «Я считаю, что лучшим игроком в первом периоде был наш вратарь. По ходу второго и третьего периода мы продолжали прогрессировать.

    Что касается результата, то у меня остались достаточно смешанные чувства. Знаете, когда команда реализует два броска и ведёт в серии, появляется ощущение, что победа будет за нами.

    Зак Фукале отлично проявил себя в первых двух играх. Мы посчитали, что сейчас самое время дать поиграть Сергею. Я впечатлён обоими нашими вратарями и работой их тренера.

    Глядя на сегодняшнюю игру Мыльникова, понимаю, почему я так хотел поскорее увидеть его в воротах. Когда команда выигрывает, то чувствует себя по отношению к соперникам относительно нейтрально. А если кому-то проигрывает, то, разумеется, рождаются самые разные чувства, вплоть до ненависти. Сегодня же мы увидели и высокие скорости, и много борьбы за шайбу, и хорошую игру вратарей», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока с 4 очками в активе. «Трактор» — на 6-й позиции (3 балла).

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