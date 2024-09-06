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    Звягин: Даже первый быстрый гол не смутил нас, без паники контролировали игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Нефтехимик
    Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвел итог матча против «Нефтехимика» (4:2).

    Сергей Звягин
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    Сергей Звягин

    «Хорошая игра. Наши ребята поддерживали темп и боевое настроение всю игру. Даже первый быстрый гол не смутил нас, без паники контролировали игру, много контролировали шайбу. Рад, что в конце победный счёт на табло для нас. Очень хорошее движение было сегодня, и большинство решений, которые ребята принимали на льду, были правильными.

    Иногда захлёстывало чуть-чуть, в тотальное давление уходили, а это чревато. Но в целом картинка была похожа на то, что мы хотим видеть. Чуть проспали в моменте с первым голом, не отработали в обороне. По самоотдаче никаких претензий нет, а по системе картинка намного лучше, чем было до этого», — цитирует Звягина «Чемпионат».

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    После этого матча «Авангард» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 4 очками в активе. «Нефтехимик» — на 7-й позиции (2 балла).

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