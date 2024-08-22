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    Олимпийская сборная России выиграла у «Сочи» на турнире имени Пучкова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сборная России Сочи КХЛ
    Олимпийская сборная России одержала победу над «Сочи» в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    Матч, состоявшийся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 4:2 в пользу олимпийской сборной России.

    В составе национальной команды, составленной из игроков до 23 лет, авторами заброшенных шайб стали Иван Демидов, оформивший дубль, Глеб Петров и Артур Бровкин.

    У «Сочи» отличились Максим Федотов и Дмитрий Тимашов.

    Турнир имени Н.Г. Пучкова
    Россия U23 — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
    Голы: И. Федотов (бол., Авраменко, Тянулин), 1:38 — 0:1. Тимашов (М.С. Федотов), 5:06 — 0:2. Демидов (Романов), 9:04 — 1:2. Петров (бол., Танков), 31:27 — 2:2. Демидов (Лазутин, Романов), 32:04 — 3:2. Бровкин (Крутов), 32:29 — 4:2Вратари: Заврагин — Тулинов (Иванов, 32:29)

    «Сочи» 23 августа сыграет против СКА, а олимпийская сборная России на следующий день встретится с «Куньлунем».

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  • 28/07/2024

    • Турнир имени Пучкова пройдет с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге в Хоккейном городе и в Ледовом дворце.

    Новый сезон в КХЛ стартует 3 сентября.

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