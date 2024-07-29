ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том Дэйли — единственный, кто способен противостоять китайцам29 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
    Все новости спорта

    Форвард «Авангарда» Ткачев попал в лазарет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Об этом сообщил генменеджер клуба Антон Курьянов.

    Владимир Ткачев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Ткачев

    Игрок получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки. Сроки восстановления Ткачева пока неизвестны.

    «Владимир получил необходимый объем медицинской помощи. Терять лидера команды накануне старта сезона, безусловно, очень неприятно. Однако никакой паники у нас нет, она сейчас никак не поможет делу. Подобные ситуации — часть профессионального спорта, и задача спортивного блока сейчас состоит в том, чтобы найти эффективное решение. Оптимальное для команды.

    В ближайшее время проведем консультации с руководством клуба и главным тренером, впереди много работы. Клуб выражает Владимиру полную поддержку, желает ему выздоровления и сделает все возможное для его скорейшего возвращения в строй», — заявил Курьянов в интервью пресс-службе клуба.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В прошедшем сезоне Курьянов записал в актив 75 (20+55) очков в 58 матчах регулярного чемпионата.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» продолжат побеждать
  • «Ротор» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • Надаль шокирует Джоковича?
  • Джокович — Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Смело ставим на минимализм!
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Украина (U23) — Аргентина (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Испания (U23) — Египет (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фенербахче — Лугано
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие