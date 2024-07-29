Форвард «Авангарда» Ткачев попал в лазарет

Нападающий «Авангарда»выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Об этом сообщил генменеджер клуба Антон Курьянов.

Игрок получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки. Сроки восстановления Ткачева пока неизвестны.

«Владимир получил необходимый объем медицинской помощи. Терять лидера команды накануне старта сезона, безусловно, очень неприятно. Однако никакой паники у нас нет, она сейчас никак не поможет делу. Подобные ситуации — часть профессионального спорта, и задача спортивного блока сейчас состоит в том, чтобы найти эффективное решение. Оптимальное для команды.

В ближайшее время проведем консультации с руководством клуба и главным тренером, впереди много работы. Клуб выражает Владимиру полную поддержку, желает ему выздоровления и сделает все возможное для его скорейшего возвращения в строй», — заявил Курьянов в интервью пресс-службе клуба.

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В прошедшем сезоне Курьянов записал в актив 75 (20+55) очков в 58 матчах регулярного чемпионата.