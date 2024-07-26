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    Пять россиян в топ-25 лучших хоккеистов НХЛ XXI века по версии ESPN

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    Сразу пять российских хоккеистов оказались в списке 25 лучших игроков XXI века в НХЛ по версии авторитетного издания ESPN.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Топ-25:
    • 1. Сидни Кросби;
    • 2. Александр Овечкин;
    • 3. Коннор Макдэвид;
    • 4. Патрик Кейн;
    • 5. Никлас Лидстрём;
    • 6. Натан Маккиннон;
    • 7. Мартин Бродо;
    • 8. Хенрик Лундквист;
    • 9. Евгений Малкин;
    • 10. Патрис Бержерон;
    • 11. Здено Хара;
    • 12. Стивен Стэмкос;
    • 13. Леон Драйзайтль;
    • 14. Джо Торнтон;
    • 15. Остон Мэтьюз;
    • 16. Эрик Карлссон;
    • 17. Никита Кучеров;
    • 18. Марк-Андре Флери;
    • 19. Андрей Василевский;
    • 20. Джером Игинла;
    • 21. Анже Копитар;
    • 22. Павел Дацюк;
    • 23. Дункан Кит;
    • 24. Виктор Хедман;
    • 25. Джонатан Куик.

    Из этого списка среди россиян только Павел Дацюк уже повесил коньки на гвоздь, остальные продолжают игровую карьеру.

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