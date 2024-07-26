Пять россиян в топ-25 лучших хоккеистов НХЛ XXI века по версии ESPN

Сразу пять российских хоккеистов оказались в списке 25 лучших игроков XXI века в НХЛ по версии авторитетного издания ESPN.

Топ-25: 1. Сидни Кросби;

2. Александр Овечкин ;

; 3. Коннор Макдэвид;

4. Патрик Кейн;

5. Никлас Лидстрём;

6. Натан Маккиннон;

7. Мартин Бродо;

8. Хенрик Лундквист;

9. Евгений Малкин ;

; 10. Патрис Бержерон;

11. Здено Хара;

12. Стивен Стэмкос;

13. Леон Драйзайтль;

14. Джо Торнтон;

15. Остон Мэтьюз;

16. Эрик Карлссон;

17. Никита Кучеров ;

; 18. Марк-Андре Флери;

19. Андрей Василевский ;

; 20. Джером Игинла;

21. Анже Копитар;

22. Павел Дацюк;

23. Дункан Кит;

24. Виктор Хедман;

25. Джонатан Куик.

Из этого списка среди россиян только Павел Дацюк уже повесил коньки на гвоздь, остальные продолжают игровую карьеру.