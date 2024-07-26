Пять россиян в топ-25 лучших хоккеистов НХЛ XXI века по версии ESPN

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Топ-25:
- 1. Сидни Кросби;
- 2. Александр Овечкин;
- 3. Коннор Макдэвид;
- 4. Патрик Кейн;
- 5. Никлас Лидстрём;
- 6. Натан Маккиннон;
- 7. Мартин Бродо;
- 8. Хенрик Лундквист;
- 9. Евгений Малкин;
- 10. Патрис Бержерон;
- 11. Здено Хара;
- 12. Стивен Стэмкос;
- 13. Леон Драйзайтль;
- 14. Джо Торнтон;
- 15. Остон Мэтьюз;
- 16. Эрик Карлссон;
- 17. Никита Кучеров;
- 18. Марк-Андре Флери;
- 19. Андрей Василевский;
- 20. Джером Игинла;
- 21. Анже Копитар;
- 22. Павел Дацюк;
- 23. Дункан Кит;
- 24. Виктор Хедман;
- 25. Джонатан Куик.
Из этого списка среди россиян только Павел Дацюк уже повесил коньки на гвоздь, остальные продолжают игровую карьеру.