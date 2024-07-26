Агент: Есть большая вероятность, что Кузнецов перейдет в СКА

Агент, представляющий интересы нападающего, высказался о будущем хоккеиста.

«Евгений ночью прилетит в Санкт‑Петербург. Пока о подписании контракта речи нет. Для начала надо решить все контрактные вопросы.

Большая вероятность, что Евгений будет в СКА», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщали о том, что форвард подпишет долгосрочный контракт со СКА.

Руководство «Каролины» 17-го июля отправило россиянина на драфт отказов с последующим расторжением контракта. В прошедшем сезоне Кузнецов провел 30 матчей за «Харрикейнз» и набрал 13 (6+7) очков.