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    Агент: Есть большая вероятность, что Кузнецов перейдет в СКА

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    Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, высказался о будущем хоккеиста.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Евгений ночью прилетит в Санкт‑Петербург. Пока о подписании контракта речи нет. Для начала надо решить все контрактные вопросы.

    Большая вероятность, что Евгений будет в СКА», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

    Ранее в СМИ сообщали о том, что форвард подпишет долгосрочный контракт со СКА.

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