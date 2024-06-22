Губерниев: Я по-прежнему верю в Бобровского, это будет величайший финал

Известный телеведущийвысказался о финальной серии Кубка Стэнли между(3-3).

«Это величайший финал, роскошный финал столетия. Встретились две команды, представляющие разные хоккейные страны и регионы. Не стоит говорить о провале "Флориды", потому что все решится в седьмом матче. Хоккейный мир долго ждал такого финала. Половина земного шара ждет камбека "Эдмонтона", потому что это будет величайшая победа со времен Уэйна Гретцки. Если проиграет "Флорида", то это будет величайшее поражение за всю не самую большую историю команды. Здесь как раз должно проявиться настоящее величие Бобровского. Величие Третьяка в том, что он тащил в главных матчах, когда весь мир на него смотрел, поэтому он такой же величайший, как и Яшин.

Величие большого спортсмена заключается в том, что люди могут проигрывать, показывать себя с не лучшей стороны в каких-то менее значимых матчах турнирах, но, когда на тебя смотрит весь мир ты должен играть лучше всех. Поэтому люди и становятся олимпийскими чемпионами в разных видах спорта. Я по-прежнему верю в Бобровского, это будет величайший финал и пусть в нем победит сильнейший», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ночью «Эдмонтон» одержал третью победу подряд, сравнял счет в серии и перевел ее в седьмую игру, которая состоится 25 июня и начнется в 3:00 мск.