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    «Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Далласом»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Эдмонтон Ойлерз Даллас Старз НХЛ
    «Эдмонтон» одержал домашнюю победу над «Далласом» в четвертом матче финала Западной конференции.

    «Эдмонтон» забросил пять шайб в четвертом матче с «Далласом»
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    «Эдмонтон» забросил пять шайб в четвертом матче с «Далласом»

    Матч в Эдмонтоне завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

    Авторами заброшенных шайб в составе «Ойлерз» стали Эван Бушар, Маттиас Экхольм, Райан Маклеод, Маттиас Янмарк и Леон Драйзайтль.

    Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами. В активе канадца 28 (4+24) очков в 16 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

    У гостей отличились Уайатт Джонстон и Эса Линделль.

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    Пятый матч пройдет 1 июня в Далласе.

    НХЛ. Плей-офф. Финал Западной конференции. Четвертый матч
    «Эдмонтон» — «Даллас» — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Джонстон — 9 (Бенн, Харли), 0:58 — 0:1. Линделл — 3 (Хейсканен, Бенн), 5:29 — 0:2. Маклеод — 1 (Перри, Нерс), 13:30 — 1:2. Бушар — 6 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 16:17 — 2:2. Янмарк — 2 (мен., Браун), 34:31 — 3:2. Драйзайтль — 10 (Хаймэн, Макдэвид), 35:22 — 4:2. Экхольм — 4 (п.в.), 58:07 — 5:2Вратари: Скиннер — Эттингер (57:16 — 57:47, 57:53)Штраф: 4 — 2Броски: 29 (12+12+5) — 22 (6+8+8)

    Эдмонтон — Даллас 5:2
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