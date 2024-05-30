«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Далласом»

«Эдмонтон» забросил пять шайб в четвертом матче с «Далласом» Фото: x.com/EdmontonOilers
Матч в Эдмонтоне завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.
Авторами заброшенных шайб в составе «Ойлерз» стали Эван Бушар, Маттиас Экхольм, Райан Маклеод, Маттиас Янмарк и Леон Драйзайтль.
Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами. В активе канадца 28 (4+24) очков в 16 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
У гостей отличились Уайатт Джонстон и Эса Линделль.
Пятый матч пройдет 1 июня в Далласе.
НХЛ. Плей-офф. Финал Западной конференции. Четвертый матч
«Эдмонтон» — «Даллас» — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
Голы: Джонстон — 9 (Бенн, Харли), 0:58 — 0:1. Линделл — 3 (Хейсканен, Бенн), 5:29 — 0:2. Маклеод — 1 (Перри, Нерс), 13:30 — 1:2. Бушар — 6 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 16:17 — 2:2. Янмарк — 2 (мен., Браун), 34:31 — 3:2. Драйзайтль — 10 (Хаймэн, Макдэвид), 35:22 — 4:2. Экхольм — 4 (п.в.), 58:07 — 5:2Вратари: Скиннер — Эттингер (57:16 — 57:47, 57:53)Штраф: 4 — 2Броски: 29 (12+12+5) — 22 (6+8+8)
Эдмонтон — Даллас 5:2