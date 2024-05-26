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    «Даллас» одолел «Эдмонтон» и сравнял счет в серии

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    «Даллас» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:1.

    «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон»

    В составе «Старз» отличились Джейми Бенн, Мэйсон Марчмент и Эса Линделл, забивший в пустые ворота.

    У «Ойлерз» шайбу забросил Коннор Браун.

    Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 28 мая и начнется в 3:30 мск.

    НХЛ. Плей-офф. Финал конференции
    «Даллас» — «Эдмонтон» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Бенн — 4 (Джонстон, Хейсканен), 3:39 — 1:0. Браун — 1 (Сиси, Фогеле), 4:23 — 1:1. Марчмент — 2 (Сутер, Стил), 43:41 — 2:1. Линделл — 2 (п.в., Бенн, Джонстон), 57:57 — 3:1Вратари: Эттингер — Скиннер (57:49 — 57:57, 58:20 — 59:12, 59:19)Штраф: 4 — 4Броски: 25 (4+11+10) — 29 (16+8+5)

    «Даллас» — «Эдмонтон» — 3:1
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