«Даллас» одолел «Эдмонтон» и сравнял счет в серии

«Эдмонтон» Фото: globallookpress.com
В составе «Старз» отличились Джейми Бенн, Мэйсон Марчмент и Эса Линделл, забивший в пустые ворота.
У «Ойлерз» шайбу забросил Коннор Браун.
Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 28 мая и начнется в 3:30 мск.
НХЛ. Плей-офф. Финал конференции
«Даллас» — «Эдмонтон» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Бенн — 4 (Джонстон, Хейсканен), 3:39 — 1:0. Браун — 1 (Сиси, Фогеле), 4:23 — 1:1. Марчмент — 2 (Сутер, Стил), 43:41 — 2:1. Линделл — 2 (п.в., Бенн, Джонстон), 57:57 — 3:1Вратари: Эттингер — Скиннер (57:49 — 57:57, 58:20 — 59:12, 59:19)Штраф: 4 — 4Броски: 25 (4+11+10) — 29 (16+8+5)
«Даллас» — «Эдмонтон» — 3:1