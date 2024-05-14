Казахстан — Латвия: счет матча 0:2, обзор голов

Сборнаяодолела(2:0) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

В составе латвийской сборной голы записали на свой счет Роберт Букартс и Харальд Эгле во 2-м периоде.

Чемпионат мира. Группа B. Казахстан — Латвия — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) Голы: Роб. Букартс — 2 (Батня), 31:48 — 0:1. Эгле — 1, 35:22 — 0:2Вратари: Шутов — ГудлевскисБроски: 22 (9+7+6) — 26 (6+14+6)Штраф: 2 — 8

После этого матча Латвия занимает 2-е место в группе В с 7-ю очками в активе. Казахстан — на 5-й позиции (3 балла).

В следующем матче латвийцы сыграют против Германии 15-го мая, а Казахстан встретится со Швецией 16-го числа.