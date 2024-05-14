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    Латвия всухую обыграла Казахстан на ЧМ-2024

    Казахстан — Латвия: счет матча 0:2, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Латвии Сборная Казахстана
    Сборная Латвии одолела Казахстан (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе латвийской сборной голы записали на свой счет Роберт Букартс и Харальд Эгле во 2-м периоде.

    Чемпионат мира. Группа B.
    Казахстан — Латвия — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Роб. Букартс — 2 (Батня), 31:48 — 0:1. Эгле — 1, 35:22 — 0:2Вратари: Шутов — ГудлевскисБроски: 22 (9+7+6) — 26 (6+14+6)Штраф: 2 — 8

    После этого матча Латвия занимает 2-е место в группе В с 7-ю очками в активе. Казахстан — на 5-й позиции (3 балла).

    В следующем матче латвийцы сыграют против Германии 15-го мая, а Казахстан встретится со Швецией 16-го числа.

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