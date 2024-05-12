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    Латвия победила Францию в овертайме

    Латвия — Франция: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Латвии Сборная Франции
    В матче второго тура в группе В на чемпионате мира по хоккею Латвия в овертайме победила Францию со счетом 3:2.

    Каспарс Даугавиньш (№16)
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    Каспарс Даугавиньш (№16)

    Шайбы в составе победителей забрасывали Родриго Аболс, Роберт Букарс, Каспарс Даугавиньш.

    За французов отличились Стефан Да Коста и Пьер-Эдуар Белльмар.

    ЧМ-2024. Группа В
    Латвия — Франция — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Да Коста — 1 (бол., Овитю, Бертран), 16:02 — 0:1. Аболс — 2 (Фрейбергс, Дзиеркалс), 42:59 — 1:1. Роб. Букартс — 1 (бол., Даугавиньш, Якс), 51:48 — 2:1. Белльмар — 1 (Да Коста), 56:51 — 2:2. Даугавиньш — 3, 64:59 — 3:2Вратари: Мерзликинс — ХункаБроски: 35 (11+10+9+5) — 29 (9+11+8+1)Штраф: 29 — 35

    Латвия пока лидирует в группе с 4 очками, а Франция замыкает группу В с 1 очком.

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