Латвия — Франция: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

В матче второго тура в группе В на чемпионате мира по хоккеюв овертайме победиласо счетом 3:2.

Шайбы в составе победителей забрасывали Родриго Аболс, Роберт Букарс, Каспарс Даугавиньш.

За французов отличились Стефан Да Коста и Пьер-Эдуар Белльмар.

ЧМ-2024. Группа В Латвия — Франция — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) Голы: Да Коста — 1 (бол., Овитю, Бертран), 16:02 — 0:1. Аболс — 2 (Фрейбергс, Дзиеркалс), 42:59 — 1:1. Роб. Букартс — 1 (бол., Даугавиньш, Якс), 51:48 — 2:1. Белльмар — 1 (Да Коста), 56:51 — 2:2. Даугавиньш — 3, 64:59 — 3:2Вратари: Мерзликинс — ХункаБроски: 35 (11+10+9+5) — 29 (9+11+8+1)Штраф: 29 — 35

Латвия пока лидирует в группе с 4 очками, а Франция замыкает группу В с 1 очком.