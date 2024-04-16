Плющев раскритиковал новый лимит на легионеров в КХЛ

Известный тренервысказался о лимите на легионеров в

Правление Федерации хоккея России (ФХР) решило увеличить лимит на легионеров до пяти человек со следующего сезона КХЛ.

«Каждый год идет чехарда: то три, то пять. Должна быть единая политика. Причем не на год и не на месяц, а на перспективу: года на три или на пять лет, чтобы что-то получить.

Когда шарахаемся из стороны в сторону, объясняя тем, что легионеры привезут определенную хоккейную культуру, нам будет так здорово и хорошо.

Если посмотреть на футбол, то у нас столько легионеров играют, а на европейском уровне мы далеко не конкурентоспособны.

И приедут иностранные хоккеисты далеко не самые звезды, и места они займут. К тому же их используют в первом и втором звене. Это, как правило, большинство. Если нас вернут на международную арену, могу представить, как здорово мы будем играть.

Но мне не нравится это шараханье. Методом проб и ошибок ничего хорошего не получится», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».