Тамбиев: Лимит в три легионера существенно ударил по «Адмиралу»

Главный тренеротреагировал на информацию о расширении лимита на легионеров в КХЛ.

«Я уже говорил, что лимит в три легионера существенно ударит по "Адмиралу". Нам сложно заполнять вакансии квалифицированными российскими хоккеистами. Пять легионеров повысят уровень игры, потому что, как я считаю, в этом сезоне сильных легионеров было процентов 80. Повысится и конкуренция среди российских хоккеистов за попадание в состав. Возможно, и финансовые аппетиты российских игроков немного поубавятся.

Повторюсь, мы за качественных легионеров, они однозначно должны быть лидерами, сильнее российских игроков. Еще плюс в том, что к качественным легионерам должны подтягиваться и российские игроки, учиться у них отношению к делу, подготовке к матчу», — цитирует Тамбиева ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в КХЛ вернут лимит на легионеров с 3-х иностранцев до 5-и со следующего сезона.