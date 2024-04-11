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    Тамбиев: Лимит в три легионера существенно ударил по «Адмиралу»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отреагировал на информацию о расширении лимита на легионеров в КХЛ.

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Я уже говорил, что лимит в три легионера существенно ударит по "Адмиралу". Нам сложно заполнять вакансии квалифицированными российскими хоккеистами. Пять легионеров повысят уровень игры, потому что, как я считаю, в этом сезоне сильных легионеров было процентов 80. Повысится и конкуренция среди российских хоккеистов за попадание в состав. Возможно, и финансовые аппетиты российских игроков немного поубавятся.

    Повторюсь, мы за качественных легионеров, они однозначно должны быть лидерами, сильнее российских игроков. Еще плюс в том, что к качественным легионерам должны подтягиваться и российские игроки, учиться у них отношению к делу, подготовке к матчу», — цитирует Тамбиева ТАСС.

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    • Ранее сообщалось о том, что в КХЛ вернут лимит на легионеров с 3-х иностранцев до 5-и со следующего сезона.

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