Кучеров стал первой звездой игровой недели в НХЛ, Панарин — третьей

На сайте НХЛ опубликовали тройку лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признали российского нападающего «Тампы-Бэй» Никиту Кучерова. За 4 матча на прошлой неделе форвард забросил одну шайбу и сделал 9 голевых передач. Кучеров занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги со 136-ю (43+93) очками в активе.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби стал 2-й звездой игровой недели в НХЛ. Форвард забросил 5 шайб и оформил 1 ассист в 4-х матчах команды.

Третья звезда прошедшей игровой недели — российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. На его счету 8 (2+6) очков. За 78 матчей в нынешнем сезоне форвард забросил 46 шайб и сделал 69 голевых передач.