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    Кучеров стал первой звездой игровой недели в НХЛ, Панарин — третьей

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Рейнджерс Питтсбург Пингвинз
    На сайте НХЛ опубликовали тройку лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Первой звездой признали российского нападающего «Тампы-Бэй» Никиту Кучерова. За 4 матча на прошлой неделе форвард забросил одну шайбу и сделал 9 голевых передач. Кучеров занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги со 136-ю (43+93) очками в активе.

    Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби стал 2-й звездой игровой недели в НХЛ. Форвард забросил 5 шайб и оформил 1 ассист в 4-х матчах команды.

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    • Третья звезда прошедшей игровой недели — российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. На его счету 8 (2+6) очков. За 78 матчей в нынешнем сезоне форвард забросил 46 шайб и сделал 69 голевых передач.

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